伊藤千晃、息子の空手観戦 日本武道館での2ショットに「大きくなってる」「構える姿が逞しい」の声
【モデルプレス＝2025/08/07】モデルでアーティストの伊藤千晃が6日、自身のInstagramを更新。息子の空手を観戦するために日本武道館を訪れた際の親子2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】伊藤千晃「大きくなった」と話題の息子との写真
伊藤は「先日、息子の空手のため日本武道館へ行ってきました」と報告し、空手着を着て型を取る息子との日本武道館での2ショット写真を公開。「私が初めて武道館にたったのは19歳 きっと私の母も同じような気持ちで客席から見守っていたんだろうなって思うと、なんだか感慨深いなぁ」と思いを馳せ、「武道館のど真ん中で堂々と演舞する息子の姿に感動し、涙した日でした」と綴っている。
この投稿に、ファンからは「息子さん大きくなってる」「構える姿が逞しい」「こちらも泣けてくる」「同じ舞台にいるのすごい」「息子くんお疲れ様です」「AAA武道館公演行きました、懐かしい」といったコメントが寄せられている。
伊藤は2017年1月に結婚と妊娠を発表。同年3月にAAAを卒業し、7月に第1子男児を出産した。（modelpress編集部）
◆伊藤千晃、日本武道館での親子写真公開
