第１０７回全国高校野球選手権（甲子園）は７日、天候不良が予想されるため、午前の部（横浜―敦賀気比、高知中央―綾羽）が中止となった。

春夏通じて甲子園初出場の綾羽（滋賀）は、聖地初陣が中止となった。さらに、試合は８日の第４試合（１８時４５分）に順延。北川陽聖主将（３年）は、「普段通りやることは明日も変わらないので、いつも通り臨みたい」とし、ナイターについては「自分たちのグラウンドはしっかりしたナイター設備はないんですけど、球場を借りて練習をしたのでそこは大丈夫だと思う」と明かした。

この日は、室内練習場で打撃練習と軽いノック、投手は投球練習を行い汗を流した。「慣れない環境の中で、どれくらい声を出していいのかとか気にしているところがあった。『ええんやで、いつも通りやで』という話はしました（笑い）」と千代純平監督。その後は活気ある練習に戻り、充実の時間を過ごしたという。「甲子園練習、開会式リハーサル、開会式と今日の４回、試合当日までに来させてもらって、そういう意味では甲子園に来ることになれ始めているというか、それはすごくありがたい」。チーム目標は初出場初勝利。一度きりのチャンスへ、ナインは最後まで調整を続ける。