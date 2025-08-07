日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）の公式インスタグラムが７日までに更新され、女優の比嘉愛未（３９）が登場した。

「番組専用スマホでゆる〜く写真撮影していくこの企画。今回カメラロールに残されていたのは…前回のゲスト ＃比嘉愛未 さんとの収録後のオフショット」とし、３日放送回に出演した比嘉のショットをアップ。

「クールな印象とは異なる、“やんちゃ”な素顔を学生時代のエピソードも交えて、新たな一面が数々と明らかになりました さらに芸能界入りを反対していた父とのエピソード。２０年の時を経て、父からの初めての手紙に涙を流すシーンも。今だから語れる想いをたくさん話していただきました」とつづった。

比嘉は両方の肩を出した白の衣装姿で、ネット上では「とっても素敵でした！衣装も素晴らしかった」「比嘉愛未の衣装可愛い」「比嘉愛未さんが来ていた白の素敵なトップス、どちらのブランドなのか知りたいな」「何と美しい それしか言葉にならない」「いくらなんでも素敵すぎるよ」「比嘉愛未さんって何でこんなに美しいの？」「比嘉愛未さん、３９歳なの！？」「衣装、素敵というか、スタイルいいな」と話題になっていた。