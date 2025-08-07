ロックバンド「THE ALFEE」の坂崎幸之助（71）が7日放送の文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）にゲストとして生出演。初代林家三平さんとの関係性を明かした。

6月に東京・浅草演芸ホールで行われた「初代林家三平生誕百年記念興行」でギター漫談に挑戦した坂崎。「本当はゲストはトークだけで良かったみたいなんですよ」としつつ、「演芸ホールにせっかく立つんだから漫談やった方がいいなと思って。それでギター漫談やらせていただいた」と振り返った。

パーソナリティーの野村邦丸が「初代三平さんとお付き合いはあったんですか」と聞くと、坂崎は「あったんですよ。うちの事務所にたまたま、しん平が入ってきたんですよ。いわゆるウルトラマンとかゴジラの被り物したりした林家しん平君。三平さんのお弟子さんだったので、“ねえねえしん平、三平さんのところ連れて行ってよ”って言ってそれで会わせてもらって」と弟子の林家しん平に紹介してもらったことを告白。

「ご自宅に行って、うな丼とそうめんをごちそうになった。うな丼が出るのは相当なおもてなしらしいんですよ。後で聞いた話で、うな丼が出るのは凄いって」と明かした。

さらに「後に三平師匠が、ミュージシャンで弟子が2人いるって。一人はYMOの高橋幸宏さん、もう一人はTHE ALFEEの坂崎だって言ってくださったんですって。そういうお付き合いをさせていただいた」と弟子として認識されていたことを喜んでいた。