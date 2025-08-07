滋賀県東近江市の湖東記念病院で２００３年に起きた入院患者の死亡を巡り、殺人罪で服役後、再審無罪が確定した元看護助手・西山美香さん（４５）に対し、滋賀県警の池内久晃本部長が７日、直接謝罪した。

弁護団によると、県警が西山さんに会って謝罪するのは初めてという。

池内本部長は、同県彦根市の県湖東合同庁舎の会議室で西山さんや両親らと面会。「美香さんとご両親には２１年あまりの長きにわたり、言葉には言い表せないほどのご心労とご負担をおかけし大変申し訳ありませんでした」と頭を下げ、「今後の捜査活動において、今回のようなことがないよう緻密（ちみつ）かつ適正な捜査をしてまいります」と述べた。

同病院では０３年、慢性呼吸不全の患者（当時７２歳）が死亡。西山さんは０４年、「患者の人工呼吸器の管を外した」と自白したとして逮捕・起訴され、０７年に懲役１２年が確定。だが、１７年に大阪高裁が再審開始を決定し、２０年３月に地裁が再審無罪を言い渡した。

西山さんが国と県に賠償を求めた訴訟では、大津地裁が７月１７日、県警の取調官による自白の誘導など捜査の違法性を認め、県に約３１００万円の賠償を命じた。県側は同２５日、控訴の断念を表明し、その後、確定した。池内本部長は同２５日の記者会見で謝罪したが、西山さんは取材に「直接謝ってほしい」と求めていた。

一方、大津地裁判決は国に対する請求を棄却したため、西山さん側は同３１日、国に対する認定を不服として大阪高裁に控訴した。