川平慈英、『仮面ライダーゼッツ』でゼロ役 “ムムッ”は封印「静の川平慈英を」
9月7日にスタートする令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）の制作発表会見が7日、東京・六本木ヒルズアリーナで開催。主要キャストの情報が解禁となった。
【全身ショット】カッコイイ！仮面ライダーゼッツが登場
仮面ライダー史上初となる胸に巻くベルト＝“ゼッツドライバー”が強烈なインパクトを放った『仮面ライダーゼッツ』。これまで仮面ライダーゼッツに変身する主人公・万津莫（よろず・ばく）役の俳優・今井竜太郎だけが発表されていた。この日は、ねむ役の堀口真帆、富士見鉄也役（ふじみ・てつや）の三嶋健太、南雲なすか（なぐも・なすか）役の小貫莉奈、万津美浪（よろず・みなみ）役の八木美樹、ノクス役の古川雄輝が解禁となった。
また、まだ謎に包まれているキャラクター・ゼロの声を川平慈英が担当することも発表された。ビデオメッセージを寄せた川平は「『仮面ライダーゼッツ』のゼロの声を担当させていただきます。川平慈英です。仮面ライダーの思い出なんですけど、実はオンエアスタートと共に見ていました。大興奮して見ていました。オファーいただいて、かなりびっくりで。『仮面ライダーシリーズ、ミー？』みたいな」と振り返る。完成した映像のクオリティも高かったそうで「ここまで来たか、仮面ライダー」と感じたという。それだけに「川平慈英は『ムムッ』『クー！』というような賑やかし、ハイテンションのオファーが多いんですけど、自分に対してもチャレンジングなオファー、お仕事だなと思いました。だから、なるべく川平慈英をいい意味で消して、ゼロに憑依して、ちょっとミステリアスというか、ロートーンというか、静の川平慈英をキープできるようなミッションを自分に課しました」と裏話を話していた。
