東京マルイ、「USP」「M4A1」など4点再販！18才以上用2点＆10才以上用2点
【東京マルイ再販情報：7月28日分】
東京マルイは7月28日、エアガン4点を再販した。
今回再販されたのは18才以上向け電動ガンハンドガンタイプ「H&K USP」とガスブローバック「フォリッジウォーリア」。
加えて、10才以上向けの電動ガンBOYs「コルト M4A1カービン」とエアーハンドガン「M92F ミリタリーモデル【ハイグレード/ホップアップ】」も再販された。
「H&K USP」詳細価格：19,580円 全長：194mm 銃身長：111mm 重量：702g（バッテリーをセットした状態） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：7.2Vニッケル水素マイクロ500バッテリー 装弾数：30発
「フォリッジウォーリア」詳細価格：19,580円 全長：203mm 銃身長：95mm 重量：820g（空のマガジンを装着した状態） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：28＋1発（1発は本体に装填した場合）
「コルト M4A1カービン」詳細価格：9,680円 全長：652mm/724mm（ストック伸長時） 重量：1,030g（空マガジン、電池含む） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：単3アルカリ電池6本 装弾数：28＋約180発
「M92F ミリタリーモデル【ハイグレード/ホップアップ】」詳細価格：3,850円 全長：217mm 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：無し（手動） 装弾数：22発
