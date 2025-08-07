【GigaCrysta：EX-GD251UH】 8月末 発売予定 価格：オープン

アイ・オー・データ機器は、同社のゲーミングブランド「GigaCrysta」よりゲーミングモニター「EX-GD251UH」を8月末に発売する。価格はオープンで、Amazonでの販売価格は19,980円。

本製品は、フルHD／240Hzの高リフレッシュレートに対応した24.5型ゲーミングモニター。応答速度1ms（GtG）、内部遅延時間0.03フレーム（約0.1ミリ秒）の低遅延モードを搭載しつつ、価格を抑えたモデルとなっている。

また、HDMI、DisplayPortのどちらも最大240Hz入力に対応。プレイステーション 5やNintendo Switch 2、Xbox Series Xといった各種ゲーム機との動作確認も行なわれている。既に通販サイト「Amazon」では予約受付が行われている。

COPYRIGHT(C)I-O DATA DEVICE, INC.

