【ファイナルファンタジーIX PLAY ARTS真 ジタン・トライバル】 2026年2月28日 発売予定 価格：26,400円

スクウェア・エニックスは、可動フィギュア「ファイナルファンタジーIX PLAY ARTS真 ジタン・トライバル」を2026年2月28日に発売する。価格は26,400円。同社オフィシャルECサイト「SQUARE ENIX e-STORE」で予約を受け付けている。

精巧な造形と豊かなギミックを実現した「PLAY ARTS真」シリーズに「ファイナルファンタジーIX」より、 主人公のジタン・トライバルが登場。従来のPLAY ARTS改シリーズから改良された点として、新規仕様の股関節・関節パーツを使用することで、今までのクリック可動からクリック無しの可動となり、より滑らかで広い可動域を実現している。

また、眼球を動かすことができる新ギミックを搭載し、これまで以上に幅広いシチュエーションの表現が可能となった。

「ファイナルファンタジーIX」の特徴であるデフォルメ的なキャラクターのフォルムを残しつつ、感情豊かなジタンの顔立ち、金色の髪、尻尾の毛並み、軽快さを感じさせる服装、ブーツやベルトの質感など、細部の表現にもこだわって造形。戦闘中の表情を表現した交換顔、それぞれ両手に持てる二振りのメイジマッシャー、腰に差せるダガー、動きのある角度の尻尾、武器の持ち手を含めた各種交換手が付属し、劇中の様々な場面を再現できる。サイズは116×63×223mm（幅×奥行×高さ）。

※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

(C) SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO