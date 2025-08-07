【figma セイバー 2.0】 受注期間：8月7日～9月17日 2026年5月 再販予定 価格：9,800円

マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma セイバー 2.0」を2026年5月に再販する。受注期間は9月17日まで。価格は9,800円。

本製品は、「Fate/stay night」に登場する「セイバー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「figma」で商品化したもの。2015年に発売された商品の再販品となる。

造形および設計を一新し、より凛々しく、美しく生まれ変わっており、新しく生まれ変わったfigmaオリジナル関節パーツで、今まで難しかった剣の両手持ちなどが容易になっている。

要所に軟質素材を使う事でプロポーションを崩さず、可動域を確保しており、表情は凛とした「通常顔」や力強い「叫び顔」に加え、頬を染めた「照れ顔」が付属する。

付属品は「エクスカリバー」や「カリバーン」のほか、ポージングの幅を更に広げる「交換用なびき前髪」も用意されている。

仕様：塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：全高 約140mm

(C)2002-2006 TYPE-MOON

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。