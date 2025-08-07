阿部サダヲさん主演、松たか子さんがヒロインを務めるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系、木曜午後９時〜）の第4回が8月7日に放送される。

阿部さん演じる原田幸太郎は独身主義の弁護士。「結婚しない」と宣言してきたが、ある日ミステリアスな女性・ネルラ（松さん）と運命の出逢いを果たし一目ぼれ。電撃結婚することに。しかし妻には大きな秘密があって――。

脚本は、大河ドラマ『光る君へ』、連続テレビ小説『ふたりっ子』の大石静さん。監督は大河ドラマ『青天を衝け』（2021年）、連続テレビ小説『ひよっこ』（2017年）などヒット作を担当してきた黒崎博さん。

主題歌はOasisの『Don’t Look Back In Anger』

＊以下、8月7日放送回のネタバレを含みます。

第4回あらすじ

弁護士・原田幸太郎（阿部サダヲ）の妻・ネルラ（松たか子）の様子が、ある日を境におかしくなる。

ネルラは、15年前に元婚約者・布勢夕人（玉置玲央）が転落死した際、その場にもう１人誰かがいたことを思い出したのだ。

それを誰にも言わず心を閉ざしてしまったネルラと口論になり、家を飛び出した幸太郎は、独身時代に住んでおり、そのまま残していたマンションへ。

別れたくないけど、一緒にいるのも苦しい――。

「奥さんは嘘つきですよ」

幸太郎は、事務所を訪ねてきたネルラに、少しの間別々に暮らして、お互い事件のことや今後のことを考えようと提案するのだが…!?



そんな中、２人が別居したのを見越したかのように、刑事の黒川竜司（杉野遥亮）が幸太郎の家にやって来る。そして、「奥さんは嘘つきですよ」と告げ…!?

鈴木家の週に一度の食事会の日がやってくる。来ないと思っていた幸太郎が現れ、喜ぶネルラ。

しかしそのときインターホンが鳴り、モニターに映っていたのは…！

まさかの事態に動揺する幸太郎は…!?