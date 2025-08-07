厚生労働省が発表した「健康寿命の令和４年値について」によると、2022年の健康寿命は男性が72.57年、女性が75.45年となっています。そんななか、「健康長寿の基本は食生活にあります」と語るのは、お茶の水健康長寿クリニック院長の白澤卓二先生です。今回は白澤先生の著書『図解50歳からの長生き栄養術』から一部を抜粋し、健康長寿のための栄養学をご紹介します。

【表】ひと目で分かる！ビタミンB1を多く含む食品

豚肉はビタミンB1が豊富

牛肉や鶏肉と比べると、豚肉はビタミンB1が豊富なのが特徴です。

ビタミンB1は糖質の代謝に欠かせない栄養素なので、不足すると糖質をエネルギーに換えにくくなってしまいます。

しかも現代人はビタミンB1が不足しがちです。そこでこれを補うために、ビタミンB1の豊富な豚肉がおすすめなのです。

同じ量のビタミンB1を摂ろうとすると、豚肉なら１００ｇですむところが、牛肉だと１kgも食べなければなりません。

ビタミンB1は水溶性ビタミンなので、体内に長時間とどまることができません。

豚肉を食べるときはたまねぎを添えて

そこで豚肉を食べるときは、一緒にたまねぎやにんにくなどのアリル硫化物（においの成分）を含む野菜を食べてほしいのです。

アリル硫化物は体内でビタミンB1と結びつき、体内にとどまる時間を長くするので、吸収率を高めてくれます。



『図解50歳からの長生き栄養術』（著：白澤卓二／エクスナレッジ）

豚肉のしょうが焼きなどは、たまねぎを一緒に炒めて作ることが多いと思いますが、実に利にかなった調理法です。

豚については、どんな飼料で育てられたのかわかる豚や、黒豚などの銘柄豚を選べば安心でしょう。

鶏肉は疲労回復物質の豊富なむね肉を

渡り鳥が長距離を羽ばたきながら飛行できるのは、羽の付け根の部分に「イミダペプチド」という疲労回復物質がたくさん含まれているからだと言われています。

イミダペプチドは、鶏肉のむね肉に豊富に含まれています。ですから、鶏肉を食べるなら、むね肉がおすすめです。

加齢とともに疲れやすくなってくるのは、細胞の酸化が進んで、老化が促進されることによるものです。

これに対し、イミダペプチドは細胞の酸化を防ぐ働きがあり、体内に摂取すると疲労が軽くなったり、疲れにくい体になることが知られています（下のグラフ）。



＜『図解50歳からの長生き栄養術』より＞

ゆでむね肉はスープも一緒に摂る

イミダペプチドは加熱しても、その活性は失われません。

またイミダペプチドは水溶性の物質なので、鶏むね肉を蒸したり、ゆでたりしたときはスープも一緒に摂るようにするのが効果を高めるコツです。

鶏肉はできれば平飼いされたものを選びたいものです。

平飼いとは広い空間で、鶏を放し飼いにする飼育方法です。ケージ飼いの鶏肉よりも手に入りにくいのですが、できるだけ安全なものを選ぶことをおすすめします。

※本稿は、『図解50歳からの長生き栄養術』（エクスナレッジ）の一部を再編集したものです。