「気づいたら毎日ジムに」阿波みなみ、別人級ビフォーアフター＆ダイエット真相告白「ここまで変われるのか…」
コスプレイヤーやタレントとして活動する阿波みなみさんは8月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエットについての“報告”が反響を呼んでいます。
【投稿】阿波みなみのダイエットきっかけとは？
20代になってから「食生活がひどく偏って」おり、「どんなに痩せたいと思っても」「ごはんが美味しいが勝って」しまっていたと言います。しかし2025年5月末、阿波さんは「人生で初めての一目惚れ」をしたそう。「勢いで告白したけどもちろん振られました」と明かし、「まずはスタートラインに立たなきゃ」「もっと可愛くなって彼を振り向かせたい」との思いから、「気づいたら毎日ジムに」いたとのことです。食生活を改善し、「今まで面倒くさがってた」美容に関しても努力するようになったとつづっています。
コメントでは、「みなみちゃんはどんなでも可愛いけど素敵な彼のために努力できるとこが1番素晴らしい」「人生楽しんだもん勝ちですからね」「楽しめてる人が美しいと思いますよ！」「一目惚れっていいねぇ」「人はここまで変われるのか…すごく勇気をもらいました」「あまり無理し過ぎずにね〜」「もし太ってることが原因でフラれたのであればその恋はやめた方が良いかと…」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「もっと可愛くなって彼を振り向かせたい」阿波さんは「ご報告です」とつづり、2枚の画像と2枚の写真を投稿。ダイエットを始める前と、ダイエット中の現在の姿を公開しています。痩せたことにより、垢抜けて美しくなったことが分かります。画像では、ダイエットを決意したきっかけについて詳しく語りました。
「好きな人のためならなんだって出来る」「好きな人のためならなんだって出来る」「恋は人を変えます」と続け、最後は「わたしを変えてくれてありがとう。そして、キラキラした世界を見せてくれてありがとう。可愛いを、努力を、諦めないことを教えてくれてありがとう」と感謝を記し、「阿波みなみ20代 もっともっと『女の子』を楽しみます!!!!」と締めくくりました。
