読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中のプラチナイト木曜ドラマ『恋愛禁止』（毎週木曜よる11：59〜）。第6話が8月7日に放送予定です。

不動産会社で働く主人公・木村瑞帆（伊原六花さん）は、地元の静岡を離れ、東京で働いていた。そんな彼女の前に現れる、3人の男性――。

1人はある時期彼女の世界の中心だった元恋人・倉島隆（小久保寿人さん）。

1人は知人の紹介で知り合い、悩んでいる瑞帆に寄り添い、交際に発展した恋人・津坂慎也（佐藤大樹さん）。

そしてもう1人は、純粋さの果てに歪な愛を向けてきたストーカー・郷田肇（渡邊圭祐さん）。

彼らは、瑞帆に何をもたらすのか――。

本作品は、累計発行部数35万部を突破する長江俊和の人気小説「禁止シリーズ」の『恋愛禁止』（角川文庫/KADOKAWA刊）が原作。熱狂的な支持者を生み出した「禁止シリーズ」を手掛ける原作者・長江俊和が、物語に完全オリジナル要素を加え、原作をも揺るがす予想不能な恋愛ホラーサスペンスを描きます。

脚本は遠山絵梨香さんが担当。主題歌『コエ prod.☆Taku Takahashi (m-flo)』はIS:SUEの楽曲です。

＜前回のあらすじ＞

夫・倉島隆の行方を追う倉島直美（酒井若菜さん）が津坂瑞帆の前に再び現れる。

隆の捜索をする中で瑞帆と隆の関係が怪しいと確信を持ち、「やっぱり何か知っているんでしょう？」「答えなさい！」と問い詰める直美。

後ろめたさと直美の圧に何も答えることができない瑞帆。

そこへ偶然、居合わせた郷田肇は、同級生を装い「瑞帆」と声をかける。直美の追及から瑞帆をかばうために会話に加わる。郷田が直美の気を引いている隙に、瑞帆はその場から立ち去ってしまう。

かつて隆と付き合っていたことや、別れてからも付きまとわれていたこと、脅されていたこと、隆を刺したこと、全てを直美に話すべきか思い悩む瑞帆。

瑞帆の同僚・樋口麻土香（小西桜子さん）は、偶然、瑞帆と郷田が話しているところを目撃し、そのただならぬ様子と関係性に疑念を抱いていた。

幼馴染で瑞帆の夫・津坂慎也にその状況を伝えようと電話をすると、その日、先に退社したはずの瑞帆が帰宅していないことを告げられる。不審に思った麻土香は直接真相を確かめようと試みる。

一方諦めきれず瑞帆を尾行する直美だったが、そんな時、隆と思われる人物のSNS上の目撃情報を目にする。まさか隆は生きていた？



＜第6話のあらすじ＞

内見先の部屋で、郷田肇は津坂瑞帆にゆっくりと迫り、瑞帆の喉元に手をかけようとしていた。死を覚悟する瑞帆だったが、ふと目を開けると郷田の目には涙が溢れていた。

突然、泣きながら何かを呟き、叫んだりする郷田の豹変に呆然とする瑞帆だったが、郷田が部屋を出ていったことで、脱力しその場に崩れ落ちるのだった。そこには静かな沈黙だけが残されていた。

一方、倉島直美は、夫・倉島隆の失踪を追う中で、夫がかつて瑞帆のストーカーだった事実を知り、嘘をついていた瑞帆に電話をかける。

「あなたが話さないつもりなら、警察に相談する」と直美に突き付けられた瑞帆は、再び会う約束をする。3年前のあの事件を話さなければならないという状況に「もう何もかも終わりだ」と立ち尽くす瑞帆だった。

全てが明るみになれば慎也と美玖と一緒に暮らせなくなる、家族そろっての最後の外出のつもりでピクニックに出かける。

慎也は、今感じている幸せを感謝の言葉にして瑞帆に伝える。瑞帆は、慎也に優しくされるほど、瑞帆は罪悪感に苛まれていくのだった。そして直美に全てを伝える日がやってきて――