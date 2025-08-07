「お腹まじでキレイ」TWICE・モモ、圧巻の美太もも＆腹筋！ 「スタイルすごいわー」「健康的な美しさ」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは8月6日、自身のInstagramを更新。美しい太ももと腹筋を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】モモ、圧巻の美太もも＆腹筋を披露
ファンからは「待ってえぐ可愛い」「スタイルすごいわー」「お腹まじでキレイ」「ももりんの腹筋目指す」「健康的な美しさがありますね」「絶世の美女」「ももりんほんまかあいい」など称賛の声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「絶世の美女」モモさんは、8枚のソロショットを投稿。ブラウンのコーディネートで、チェック柄のクロップド丈シャツと大量のリボンがあしらわれたショートパンツ、そしてブーツを着用しています。美しい太ももや腹筋が大胆に見えており、スタイルの良さに圧倒されます。
メンバー＆サブリナ・カーペンターさんとの写真も公開5日の投稿でも、同じ服装で撮影した写真を公開したモモさん。TWICEのジヒョさん、サナさん、そして歌手のサブリナ・カーペンターさんと一緒にいます。とても豪華な顔ぶれですね。
