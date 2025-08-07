声優・内田雄馬が「ちいかわパーク」に降臨！ 「ラッコかぶっちゃうよねぇ」
声優の内田雄馬が、8月6日（水）に自身のInstagramを更新。7月28日（月）に、東京・池袋にあるサンシャインシティ アネックス B1F・1Fにオープンした体験型施設・ちいかわパークを訪れた様子を公開した。
【写真】ラッコのぬいぐるみキャップが似合う！ ちいかわパークに降臨した内田雄馬
■夢のコラボ！
テレビアニメ『ちいかわ』で、ちいかわ達のあこがれの存在であるラッコの声優を務める内田。
今回内田が「ちいかわパーク〜〜〜〜〜先日遊びに行ってまいりました。かわいいがすぎるぜ」とコメントを添えて投稿したのは、ちいかわパークを満喫する自身の姿が収められた写真3枚。
建物の外観に施されたラッコの前で、拳を掲げてポーズを決めている1枚をはじめ、「#ちいかわ」「#ラッコ」「#かぶっちゃうよねぇ」とハッシュタグが付いた同投稿には、ラッコのぬいぐるみキャップを被った内田が、勉強するちいかわを見守っているカットなども公開されている。
『ちいかわ』にゆかりのある内田が、ちいかわパークに降臨。同投稿には「夢のコラボ！」「推しが推しとツーショしてる」「ラッコさん愛炸裂ですね！」「らっこ被ってるの愛すぎる」と内田の“ラッコ愛”を称賛するファンからのコメントなどが集まった。
引用：「内田雄馬」Instagram（@i_am_yumauchida）
【写真】ラッコのぬいぐるみキャップが似合う！ ちいかわパークに降臨した内田雄馬
■夢のコラボ！
テレビアニメ『ちいかわ』で、ちいかわ達のあこがれの存在であるラッコの声優を務める内田。
今回内田が「ちいかわパーク〜〜〜〜〜先日遊びに行ってまいりました。かわいいがすぎるぜ」とコメントを添えて投稿したのは、ちいかわパークを満喫する自身の姿が収められた写真3枚。
『ちいかわ』にゆかりのある内田が、ちいかわパークに降臨。同投稿には「夢のコラボ！」「推しが推しとツーショしてる」「ラッコさん愛炸裂ですね！」「らっこ被ってるの愛すぎる」と内田の“ラッコ愛”を称賛するファンからのコメントなどが集まった。
引用：「内田雄馬」Instagram（@i_am_yumauchida）