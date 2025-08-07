à¤Õ¤¦¤¿¤ó¤Ì¤ë¤¤á·ò¤Á¤ã¤ó¡¢¥á¥¤¥³¤È¤Î·ëº§àV¥µ¥¤¥óÊó¹ðá¤Ë½ËÊ¡»¦Åþ¡Ö¤³¤ÎÅ¸³«ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¿¡×Ä«¥É¥é¡¦¤¢¤ó¤Ñ¤ó¹â¶¶Ê¸ºÈ¤ÎSNSÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡ÖÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¤¹¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Î·ëº§À®½¢¤òÊó¹ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ ¼ç¿Í¸ø¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÎËå¥á¥¤¥³(¸¶ºÚÇµ²Ú)¤È¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ÎÍ§¿Í¤Ç·òÂÀÏº(¹â¶¶)¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤ËÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¥Ï¥é¥Ï¥é¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢6Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç2¿Í¤Ï¤á¤Ç¤¿¤¯¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡¥á¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï±é¤¸¤Æ¤¤¤ëËÍ¼«¿È¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÀ§Èó¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼Ìò¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇV¥µ¥¤¥ó¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤ÁÅÁ¤¨¤Æ¤é¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¤Õ¤¦¤¿¤ó¤Ì¤ë¤¤·ò¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ä¥á¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤«¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¸«¤Æ¤¿¤è¡×¡Ö¤³¤ÎÅ¸³«ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¿¡×¡Ö¥á¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¤È·ò¤Á¤ã¤ó¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¤ª¹¬¤»¤Ë¡Á¡×¡Ö³Ú¤·¤¤²ÈÄí¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥á¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¤È·òÂÀÏº¤¯¤ó¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤¥¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤È°ÂÅÈ¤¹¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£