Every Little Thingの全シングル48曲がアナログで再発 デビュー30周年記念プロジェクト始動
Every Little Thingのデビュー30周年を記念したアナログレコード再発プロジェクトが始動する。これまでにリリースされた全48枚のシングル表題曲（A面曲）を、全24タイトルに収め、6期に分けて順次リリースしていく。
同プロジェクトは、2026年8月に迎えるデビュー30周年に向けた企画。第1期は11月1日の「レコードの日」に発売され、「Feel My Heart」と「まいにち。」、「Future World」と「KIRA KIRA」、「Dear My Friend」と「ANATA TO」、「For the moment」と「ハリネズミの」という4組のカップリングで構成される。
続く第2期は、12月6日に発売予定。「出逢った頃のように」と「ON AND ON」、「Shapes Of Love」と「Landscape」、「Face the change」と「アイガアル」、「Time Goes By」と「宙 -そら-」の4組が収録される。
いずれのタイトルも初回限定生産でのリリースとなり、アナログレコードならではの温かみある音質で、ELTの楽曲を楽しめるコレクターズアイテムとなっている。
懐かしい記憶とともに名曲がよみがえるこの企画は、ファンとともに歩んできた30年の軌跡をあらためて感じられる内容となっており、今後発表される第3期以降のラインナップにも注目が集まる。
