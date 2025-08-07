ロッテは9月23〜24日の西武戦、9月27〜28日の日本ハム戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）の計4試合で、グルメイベント「MARINES FOOD FES.2025ミート＆スイーツ」を開催すると発表した。

「MARINES FOOD FES.2025ミート＆スイーツ」は「ガッツリ食べたい人も、甘いものが大好きな人も、老若男女問わず楽しめる」をテーマに和牛チーズバーガーや香港ワッフルマンゴークリームなど肉料理とスイーツのキッチンカーが球場外周に1日最大約40店舗出店する。

また、グルメイベント初日の9月23日は、1日限定でビール＆レモンサワーワンコインデーも同時開催。場内売店・売り子・外周キッチンカーで販売するビール・レモンサワーを税込500円で販売する。

＜MARINES FOOD FES.2025ミート＆スイーツ店舗一例＞【肉料理】・ザンギ屋 大吉:特製ザンギ3個 800円・DOGTOWN:和牛チーズバーガー 1600円・ピンクブーブー:仔牛のプライムリブステーキ単品 1500円【スイーツ】・CANDY CORT:りんご飴チョコレート・リンゴ飴ホワイトチョコレート 950円・Glades Kitchen:香港ワッフルマンゴークリーム 750円・ベリーズベリー:ベリーズベリーバブルワッフル:980円※価格はすべて税込み。他の出店予定店舗は決定次第、球団公式サイトで公開予定