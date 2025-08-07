◇MLB カージナルス5-3ドジャース(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)

先発登板した大谷翔平選手が試合後、インタビューに応じました。

この日は4回1失点8奪三振という成績の大谷選手。特に4回は三者連続空振り三振に切るなど好投を見せましたが、3回の失点した場面については「バントヒットで取られましたけど、もう少しきわどいところに投げるべきだった」と振り返ります。

投球全体については、ストレートを軸にしつつ、変化球でも手応えを得られた様子。「全体的なコマンドもよかったですし、まっすぐもちろんよかったんですけど。それ以上に変化球、特にスライダー、カーブを全体的に試しながらいけたのもよかった」と話しています。

また配球は大谷選手自身が主に決めていましたが、スミス選手と意見交換する中で意思疎通ができており、2人の考えが一致していたそうです。

前回は足のけいれんにより途中降板となっていましたが、「(今回は)4イニングしっかり投げ切れたというのが一番いいこと。次回以降またイニングを伸ばしていけたらと思いますし、そういう意味ではピッチングの方で特に大きい前進があった日」と、大谷選手は今季最長で最多の4回54球を投じ着実に完全復活へ歩みを進めています。