¡¡¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ø¤Î·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤¬°ãË¡¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï£·Æü¡¢ÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤Ø¤ÎÅ¾ÍÑ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤ÎÉÔÀµÍ¢½Ð»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ç¤Ï¸¶Â§¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤òÏ¿²»¡¦Ï¿²è¤¹¤ë¤³¤È¤òÃì¤È¤¹¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ï·Ù»ëÄ£¤Î¸¡¾Ú¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢Åö»þ¤Î·Ù»¡Ä£³°»ö²Ý¿¦°÷¤é½½¿ô¿Í¤ËÄ°¼è¤·¡¢¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³°»ö²Ý¤Ç¤Ï·Ù»ëÄ£¤«¤éÁÜºº¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¿µ½Å¤Ê¸¡Æ¤¤òÂ¥¤¹¤Ê¤É¤Î»ØÆ³¡¦½õ¸À¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢£±£°·î£±Æü¤ò¤á¤É¤Ë¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù¤Î¸ø°Â¡¦³°»öÉôÌç¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¡ÖÅ¬ÀµÁÜºº»ØÆ³¼¼¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤òÄ£Æâ¤Ë¿·Àß¤¹¤ë¡£ÁÜºº·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê·º»öÉôÌç¤Î¿¦°÷¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÆâÉô¤ÎÁêÃÌÂÎÀ©¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡£
¡¡»ØÆ³¼¼¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù¤Î·ÙÈ÷ÉôÌç¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤ë¡Ö·ÙÈ÷»ö·ï»ØÆ³´±¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Î¢ÉÕ¤±ÁÜºº¤ÎÅ°Äì¤äÅª³Î¤ÊÁÜºº»Ø´ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÀµÍ¢½Ð»ö·ï¤Ç¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÆâÍÆ¤¬ÀìÌçÊ¬Ìî¤ËµÚ¤Ó¡¢Ä´½ñ¤ÎÀµ³ÎÀ¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤ÏÇ¤°ÕÁÜºº¤ò´Þ¤á¤Æ¸¶Â§¡¢Ï¿²»¡¦Ï¿²è¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£
¡¡·Ù»¡Åö¶É¤Ïº£¸å¡¢ÉÔÀµÍ¢½Ð¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ËÄ´ºº¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¾Ê¤È¤ÎÏ¢·È¤â¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù¤ËÄÌÃ£¤¹¤ëÊý¿Ë¡£