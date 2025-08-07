テレビ朝日系新番組「仮面ライダーゼッツ」（９月７日スタート。日曜、前９・００）の製作発表会見が７日、都内で行われ、主人公・万津莫役を演じる俳優・今井竜太郎らが出席。堀口真帆や古川雄輝らの共演者はその場で解禁され、会場は大盛り上がりとなった。

令和仮面ライダーシリーズ７作目となる今作は「人の夢に潜入してミッションを遂行するエージェント」として、人々を守っていく。変身ベルトがシリーズ史上初となる、腰ではなく胸に巻くタイプとなっているのが特徴となっている。

この日、今井は観客を前に、変身ポーズを披露。圧巻のルックスとスタイルの持ち主らしくクールに決めると、盛大な拍手が起こり「ありがとう、優しい！皆」と笑顔。「心臓バックバクです。手震えてないか心配でした。一緒に変身してくださる方がいてすごい心強かったです！」と初々しく緊張も口にしていた。

また今井自身は２００９年放送の「仮面ライダーＷ」を見て育ったと告白。「Ｗから憧れだったり夢をもらっていたので、僕も皆様にとってそんなヒーローな存在になれたら」と意気込んだ。