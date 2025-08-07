¡Ú¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Û11Ž¥14¸å³Ú±à¤Ç¡ÖDRAGON EXPO 1995¡×¤ò³«ºÅ¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÌµ²æ´úÍÈ¤²¤Î¡Ö1995Ç¯¡×
à±ê¤ÎÈôÎ¶áÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê£·£±¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢£±£±·î£±£´Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö£Ä£Ò£Á£Ä£É£Ô£É£Ï£Î¡¡£²£°£²£µ¡¡£Ä£Ò£Á£Ç£Ï£Î¡¡£Å£Ø£Ð£Ï¡¡£±£¹£¹£µ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¶½¹Ô¤ÏÆ±Âç²ñ¤¬Ç¯ÆâºÇ¸å¡££±Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æº£²ó¤¬£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö£Ä£Ò£Á£Ç£Ï£Î¡¡£Å£Ø£Ð£Ï¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Âç²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÆ£ÇÈ¤¬¡ÖÌµ²æ¡×¤ò´úÍÈ¤²¤·¤¿¡Ö£±£¹£¹£µÇ¯¡×¤Ë·èÄê¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤Ê¤É¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£