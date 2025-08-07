自民党の今井絵理子参院議員（41）が5日、自身のインスタグラムを更新。所属グループ「SPEED」の29周年の日に思いを記した。

今井氏はスーツ姿で答弁する写真とともに「臨時国会が閉会しました」と報告。「新しく当選された議員が登院されフレッシュな雰囲気を感じるとともに、引退や落選に姿の見えないお世話になった議員もおり、一抹の寂しさを感じる国会でした」と胸中を明かしながら「だけど、前を向いて頑張らないと！踏ん張らないと！ これから3年間、障がい者福祉や沖縄振興などを中心に、今井絵理子らしく全力で政治に向き合ってまいります」とあらためて、国会議員としての決意を記した。

今井氏はまた「そして今日はSPEEDデビュー29周年」と報告。「政治家になり全国を回ると『SPEED世代なんです！』と言われることがあります！嬉しいです。これからもどんどん声をかけていただきたいのですが...」と記した上で「ふと思うことがあります」と続け「SPEED世代って何歳から何歳まで！？」と疑問も。「分かる方がいたら教えてほしいです！コメントお待ちしております」と呼びかけた。

今井氏の問いかけに対しては、フォロワーから「43才SPEED世代です」「42歳ぐらいから53歳ぐらいまでかな」「37歳！SPEED世代です」などの返答も。またSPEEDが「青春」だったという46歳のファンは「だからこそ、絵理ちゃんには政治家としてしっかり仕事をして欲しい！！ 出さなきゃいけない答えもちゃんと国民が納得するように出して下さい！！ 期待してるし、ファンだから敢えて言わせて貰いました」とのメッセージも寄せられた。

SPEEDは、今井氏と、島袋寛子、上原多香子、新垣仁絵の4人で、96年8月5日にシングル「Body＆Soul」でメジャーデビュー。当時メンバーの平均年齢が13．5歳だったことでも話題となり、その後「STEADY」「White Love」「my graduation」などのヒット曲を連発した。00年3月に1度解散したが、その後も不定期で復活して活動している。