未来古代楽団の5回目となるライブ＜未来古代楽団 祝祭あるいは断章4『聖なる月と魔なる星』＞が、2025年10月18日（土）ヒューリックホール東京にて開催されるにあたり、ゲストボーカルとして登場する安次嶺希和子・Lucia・田野アサミから、メッセージが公開された。

◆ ◆ ◆

今回も未来古代ワールドにお誘い頂き、既に楽しみな今日この頃です。

回を重ねる毎に壮大になっていく舞台から、まだ見ぬ景色をお届けして共に堪能出来るよう準備して参ります！

皆さまにお会いできるのを、心より楽しみにしています。

安次嶺希和子

◆ ◆ ◆

光栄なことに今回も出演させていただけることになりました、Luciaです！

初回から回を重ねるごとにライブの規模と世界観が壮大になっていく未来古代楽団。

次は一体どんな物語を魅せてくれるのか、一ファンとしてとても楽しみにしています！

そして、そんな素晴らしい彼らの世界を、作品を、皆様により鮮明にお伝えできるよう、精一杯歌わせていただきます。

Lucia

◆ ◆ ◆

「爽秋の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。」

なんて….人生で1度も使った事のない言葉を言ってみようとするのもクレバーな砂守さん率いる未来古代楽団のピースの１つになれる瞬間に気持ちが昂り、そうさせるのかもしれません。

今回は客席からではなく板の上で参戦させていただきます、田野アサミです。

未来古代楽団の世界に私自身もどっぷりと浸かり、会場が奏でる“そこにしかない空気”を吸って吐く。それのみです。

田野アサミ

◆ ◆ ◆

なお、未来古代楽団の個性をまとったオリジナルグッズの事前販売もスタートとなった。未来古代楽団らしさが随所に光るアイテム名とデザインで、ファン必携のラインナップが出揃ったようだ。事前販売では【星の揃え】【月の揃え】【宵闇の揃え(フルコンプセット)】と、異なる３種のグッズセットを選んで購入する形となる。

事前販売で購入すると、それぞれ特典として、星の揃えには【星の手紙】、月の揃えには【月の手紙】、フルコンプセットの宵闇の揃えには【星の手紙】【月の手紙】に加え【太陽の預言(音声ダウンロードコンテンツ)】が同梱される。

事前販売のグッズは当日会場でも販売予定となっているが、数に限りがあるため、事前販売での購入がおすすめだ。事前販売の受付期間は【本日12:00 〜8月24日（日）23:59】まで。

ライブグッズ事前販売