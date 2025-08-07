山東省済南市にあるケンタッキーフライドチキン店舗に入る市民。（資料写真、済南＝新華社記者／徐速絵）

【新華社北京8月7日】中国でケンタッキーフライドチキン（KFC）やピザハットなどを運営する外食大手の百勝中国控股（ヤム・チャイナ・ホールディングス）が5日に発表した2025年第2四半期（4〜6月）決算は、売上高が前年同期比4.0％増の28億ドル（1ドル＝約148円、為替換算の影響を除く）、営業利益が14.0％増の3億400万ドルで、同期として過去最高を更新した。店舗の利益率は0.6ポイント上昇の16.1％となった。新規出店数は336店となり、6月末時点の総店舗数は1万6978店に上った。

持ち帰り・デリバリーの売上高は22.0％増え、売上高全体の45.0％を占めた。KFCとピザハットの会員数は前年から13.0％増の合計約5億6千万人、会員による売上高はKFCとピザハットの売上高全体の64.0％となった。

屈翠容（くつ・すいよう）最高経営責任者（CEO）は「4〜6月は堅調な業績を達成したと発表でき、うれしく思う。既存店舗売上高のプラス成長を実現しただけでなく、店舗数も1万7千店近くまで拡大した。営業利益は2桁増となり、利益率も顕著に向上した」と述べた。KFCは引き続き粘り強さをみせ、ピザハットは良好な増勢を持続したとし、効率向上とイノベーションの二本立ての戦略を堅持することで、顧客に高いコストパフォーマンスと優れた体験を提供していきたいとの考えを示した。