

Z世代に人気のテキスト通話アプリJiffcy（ジフシー）。7月30日Android版を公開した（筆者撮影）

【写真で見る】電話のように「発信」するが、会話はテキストで行う仕組み

Z世代の注目を集める新感覚SNS「Jiffcy」とは

電車の中で、スマートフォンに向かってカチカチと文字を打つ高校生。一見すると普通のメッセージのやり取りに見えるが、画面をのぞき込むと様子が違う。相手の文字が変換前から1文字ずつリアルタイムで表示され、まるで対面で会話しているようなテンポで言葉が行き交う。これがZ世代を中心に数百万ユーザーまで急成長した、テキスト通話アプリ「Jiffcy（ジフシー）」だ。

2023年4月にリリースし、2024年7月に招待制を終了。招待制終了後わずか1年で数百万ユーザーを獲得した。現在は日本が最多で、アメリカ、韓国と続く。「Jiffcy」という名前は、英語の「jiff（瞬間）」に性質を表す「cy」を組み合わせた造語。瞬間的にコミュニケーションできるサービスという意味が込められている。



JiffcyはLINEと音声通話の特徴を併せ持つ、新感覚のSNSだ（筆者撮影）

Android版リリースに合わせて7月28日に開催されたメディアラウンドテーブルでは、穴熊の西村成城CEOがサービスの詳細を説明。高校生から大学生まで5人のユーザーが登壇し、日常でのJiffcyの使い方や、既存のSNSとの使い分けについて生の声を聞かせた。

「今のコミュニケーションに必要なものが欠けていた」。西村氏は、Jiffcyを開発した理由をこう振り返る。2018年に起業した西村氏は、コロナ禍で精神的に落ち込んでいた時期があった。誰かと話したいが、音声通話は心理的ハードルが高い。メッセージを送っても返事は数時間後。「5時間後に『どうした？』と来ても、もう話す感じにならない」。



穴熊の西村成城CEO（筆者撮影）

そこで生まれたのが、電話のように相手を呼び出し、応答したらリアルタイムでテキストが表示される仕組みだ。入力中の文字が変換前から1文字ずつ相手に見える。この特許取得済みの機能により、1回のトークの平均時間は10分以上。LINEのように数ラリーで終わることなく、濃密なコミュニケーションが続く。

専門学校生の石黒さんは「LINEよりもっとラフに使える。LINEだと考えて打つけど、Jiffcyだと打つ速度と考える速度が同じになるから、あまり考えなくていい」と話す。まさに電話とLINEの中間、思考をそのまま共有できる新しいコミュニケーション手段だ。

「声を出せない」シーンで威力を発揮

高校2年生の田中さんは、親しい友人3人とJiffcyを使う。「本当に仲良くて、打ち間違えても理解してくれるような友だちと話している」。InstagramのDMは16人、LINEはもっと多いが、Jiffcyは最も親密な相手とだけ使うという。

使用シーンで最も多いのは夜10時頃の自宅だ。「家族に話し声を聞かれるのが嫌」という理由で、自室でこっそりJiffcyを使う若者が多い。次に多いのが通勤・通学時間帯の電車やバス。夕方5時頃と朝7時頃にピークがある。



電話のように「発信」するが、会話はテキストで行う仕組みだ（筆者撮影）

石黒さんは、1年前に咳が出る風邪にかかり、半年間声が出なかった。「そういうときにJiffcy入れてて良かった」と振り返る。

西村氏によると、難聴者からの支持も厚いという。耳が聞こえない人は音声通話の体験ができなかったが、Jiffcyを使えば電話をしているような感覚でコミュニケーションできる。「電話ってこんな感じだったんだね」という声が寄せられているという。

Jiffcyの特徴は、時間軸が加わることで生まれる独特の表現力だ。打つスピードが速ければ怒っているかハイテンション、遅ければ迷いながら打っている。句読点で間を表現し、打ちかけてやめる様子も相手に伝わる。

大学3年生の鵜飼さんは「喧嘩にならないから」という理由でJiffcyを使う。「LINEだと誤解を与えないように必死。句点をつけたら怒ってると思われるかもしれない」。しかしJiffcyなら、感情のニュアンスが自然に伝わる。



お互いの文字が変換前の状態から表示される、さながら通話のようなリアルタイム感のあるチャットサービスだ（筆者撮影）

大学生の郄橋さんは「音声通話より表現しやすい」と話す。「しゃべってるうちに『あの』とか『その』とか言っちゃうけど、テキストだと変換で便利な言葉が出てくる」。声を使わずに、むしろ豊かな表現ができるという逆説的な効果が生まれている。

背景にある若者の配慮文化

なぜJiffcyが受け入れられたのか。背景には、Z世代特有のコミュニケーション文化がある。「電話は相手の時間を奪うもの」という認識が当たり前になり、友人への過剰な配慮が常態化している。

未読スルーや既読無視によるストレスも深刻だ。メッセージが何十個もたまった状態が普通で、すぐ返信するとストーカーっぽいと思われるかもしれない。返信タイミングを見計らう緊張感が常にある。

西村氏は「自分の時間と相手の時間を尊重しながら、リアルタイムで双方向の意思疎通を重視するトレンドがある」と分析する。通話は敬遠されるが、同期的なコミュニケーション自体は求められている。相手に配慮しつつ、自分の負担も少ない手段としてJiffcyが選ばれているのだ。



Jiffcy運営自身によるサービスの分析まとめ（筆者撮影）

2025年6月、iOS版でグループ通話機能（最大4人）がリリースされた。7月30日にはAndroid版も登場した。グループでも「そこにいる」感覚はそのままに、スピーディーな意思疎通が可能になった。

メディアラウンドテーブルでは、実際にグループ通話のデモンストレーションが行われた。画面には参加者の名前が表示され、誰が今文字を打っているかが一目でわかる。ただし、複数人が同時に入力すると、自分が打っている内容に集中して他の人のメッセージを見逃すこともある。



4人同時に会話できるグループ通話機能もリリースした（筆者撮影）

石黒さんは「打っている最中は見逃すことがあるが、切った後に履歴として見返すことができるので不便には感じていない」と話す。音声のグループ通話とは異なり、消えた会話も後から確認できるのが利点だ。

「Jiffcyで告白、あり？ なし？」という質問をグループ通話で試してみたところ、参加者からは「隣にいる感じがする」という声が上がった。1対1の親密さを保ちながら、グループでも使えるようになったことで、用途が広がっている。

今後はスタンプ機能の追加も予定されている。相づちの代わりに使える絵文字が動き、連打やポツポツ押すことで感情を表現できる。悲しい感情の表現が難しいという課題への対応だ。

口コミ中心の成長戦略とマネタイズ

7月8日、穴熊はシリーズAラウンドでの資金調達を発表した。朝日メディアラボベンチャーズ、NTTドコモベンチャーズ、サイバーエージェント・キャピタルなど、大手企業系VCが名を連ねる。政府系のDBJキャピタルやみずほキャピタルといった金融系VCも参画し、幅広い投資家から支持を集めた。

30〜40名規模の組織でシリーズBに向けて準備を進める穴熊。現在はユーザー獲得に注力し、「ひっくり返されないようにする段階」（西村氏）だという。

成長の原動力は口コミだ。TikTokでバズった動画をきっかけに、友人を誘い合って使うという自然な広がり方をしている。「Jiffcyを使おうと思っても1人では使えない。友達を誘って使うサービスだから、ほとんどバイラルで入ってくる」と西村氏は説明する。

収益化は今後の課題だ。スタンプ機能の一部有料化や、トーク中に表示される広告を検討している。「2人の会話の仲介役に広告サービスがある。一緒に同じ広告を見たり体験したりすることで話題になる。広告としても革新的なものが提供できる」と西村氏は構想を語る。ただし、プライベートな通話内容に基づく広告配信については、電気通信事業法上の通信の秘密との兼ね合いもあり、実装には慎重な検討が必要になりそうだ。

声を出せない場面での新たな選択肢

Jiffcyの可能性は単なる若者向けのコミュニケーションツールにとどまらないと西村氏は強調する。「避難所ではプライバシーが問題になる。Jiffcyは話し声を周りに聞かれない。緊急度合いが高いコミュニケーションをすることができる」。声を出しにくい環境での緊急連絡など、社会的な意義を見いだしている。

電話離れが進む一方で、深い人間関係への欲求は変わらない。物理的な制約と精神的な解放が同居する現代において、Jiffcyは新しいコミュニケーションの形を提示している。声を出さずに「電話」ができる--そんな逆説的なサービスが、Z世代の心をつかんでいる。

（石井 徹 ： モバイル・ITライター）