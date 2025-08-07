東南アジア安いなあ…。

国際線は「サーチャージ」込み

ANA（全日空）が2025年8月7日まで、国内線・国際線航空券のタイムセールを実施しています。ともに、通常よりはるかに手頃な金額でANA便を利用できます。



ANA機（乗りものニュース編集部撮影）。



国内線航空券の対象搭乗期間は2025年10月1日から2026年1月31日までです。対象路線は全国にわたり、運賃例は羽田〜鹿児島片道7700円から、羽田〜那覇片道9200円から、那覇〜石垣片道4500円からとなっています。

国際線航空券の対象搭乗期間は2025年9月1日から2026年4月23日までをベースに、路線ごとで設定されています。運賃例はホノルル往復が2025年10月1日から2026年4月23日まで搭乗分を対象に8万7000円から、ニューヨーク往復が2025年10月1日から2026年2月28日まで搭乗分を対象に15万円から、バンコク往復が2025年9月1日から12月31日まで搭乗分を対象に5万2000円からとなります。なお、これらの航空券は運賃に上乗せする形で燃料費を旅客が金銭で負担する「燃油サーチャージ」込みの金額となっているとのことです。

【すげえ…】これが「ANAの驚安航空券」ビックリな全貌です