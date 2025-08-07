¤³¤³¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡ÖÃÓÂÞ¡Ý¤µ¤¤¤¿¤ÞÄ¾·ë¡× ÃÏ²¼Å´±è¤¤¡ÈÌ¤´°¤ÎÂç´´Àþ¡É¤Ç·×²èÊÑ¹¹ ±ØÁ°¤Î²£ÃÇÊâÆ»¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡×
ÃÏ²¼Å´Í³ÚÄ®Àþ¤Ë±è¤¦¡ÖÃÏ¾åÆ»Ï©¤ÎÌ¤³«ÄÌÉô¡×¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤¬³«ÄÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÓÂÞ¤«¤é¤µ¤¤¤¿¤Þ¡¢¾åÈø¤Þ¤Ç1ËÜ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦´´ÀþÆ»Ï©¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿ÊÄ½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í³ÚÄ®Àþ¡Ö¾®ÃÝ¸þ¸¶¡ÝÉ¹ÀîÂæ¡×¤ÎÌ¤³«ÄÌÆ»Ï©
¡¡ÅìµþÅÔÂè»Í·úÀß»öÌ³½ê¤¬¼ç¤ËÎýÇÏ¶è¤ÇÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¡ÖÊü¼Í35¡¦36¹æÀþ¡Ê¾®ÌÐº¬¡¦ÁáµÜ¡Ë¡×¤Î¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¸þ¤±¤Î¹ÊóÊª¤Ç¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¡ÖÀß·×¤òÊÑ¹¹¡×¤¹¤ë²Õ½ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êü¼Í36¹æÀþ¤ÎÌ¤³«ÄÌÉô¡£±ü¤¬´Ä¼·ÄÌ¤êÉðÂ¢ÌîÉÂ±¡Á°¸òº¹ÅÀ¤«¤éÉ¹ÀîÂæ±Ø¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤À¤ò·úÀßÃæ¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î»ö¶È¤Ï¡¢ÃÓÂÞ±ØÀ¾¸ý¤«¤é¿¿¤Ã¤¹¤°À¾¤Ø±ä¤Ó¤ëÅìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¤ÎÃÏ¾åÆ»Ï©¡ÖÍ×Ä®ÄÌ¤ê¡×¤ò¡¢´Ä¼·ÄÌ¤ê¤«¤éÉ¹ÀîÂæ±Ø¤Þ¤Ç±ä¿¤µ¤»¡¢¤½¤³¤«¤éÊ¿ÏÂÂæ±ØÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Î¸½Æ»¤ò³ÈÉý¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£É¹ÀîÂæ¡ÝÊ¿ÏÂÂæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÎýÇÏ¶èÎ©³«¿ÊÂè°ì¾®ÉÕ¶á¤ò¶¤Ë¡¢ÅìÂ¦¤¬Êü¼Í36¹æ¡¢À¾Â¦¤¬Æ±35¹æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Êü¼Í36¹æ¤Î´Ä¼·ÄÌ¤ê¡ÝÉ¹ÀîÂæ±Ø´Ö¤ÏÃÏ¾åÆ»Ï©¤Î·úÀß¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤ÆÃÏ²¼Å´¤¬³«ÄÌ¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é42Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ¤³«ÄÌÉô¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÃÓÂÞ±Ø¤«¤é¹ñÆ»17¹æ¡Ö¿·ÂçµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤ËÄ¾·ë¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï·÷±ûÆ»¤Î²³ÀîËÌËÜIC¡Ê²³Àî»Ô¡Ë¤Þ¤Ç1ËÜ¤ÎÆ»¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¤³«ÄÌÉô¤Ï2025Ç¯²Æ»þÅÀ¤ÇÍÑÃÏ¤¬¤Û¤Ü³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¼·ÄÌ¤ê¤«¤éÉ¹ÀîÂæ±Ø¤Þ¤Ç¡¢½»Âð³¹¤Î¤Ê¤«¤ËÉý40m¤Ë¤ª¤è¤ÖÆ»Ï©ÍÑÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©ËÜÂÎ¤Î¹©»ö¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¹ÀîÂæ±Ø¼êÁ°¤ÎÀÐ¿À°æÀî¤Ë²Í¤«¤ë¶¶¤ÏÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¶·å¤ÎÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢Æ»Ï©À°È÷·×²è¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï¡ÖÊü¼ÍÂè35¡¦36¹æÀþ¤À¤è¤ê¡×¤ÇÃÏ¸µ¸þ¤±¤Ë¾ÜºÙ¤ÊÆ»Ï©ÀßÈ÷¤Î·×²è¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬SNS¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É¹ÀîÂæ±ØÁ°¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÁ°¤Ë¤¢¤ë¿®¹æÉÕ¤²£ÃÇÊâÆ»¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤·¤¿·×²è¤Ë¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬±Ø¤Þ¤ÇÂç¤¤¯±ª²ó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÎýÇÏ¶èµÄ¤Ê¤É¤¬ÌÔÈ¿È¯¡£º£²ó¡¢²þ¤á¤Æ¡ÖÊü¼ÍÂè35¡¦36¹æÀþ¤À¤è¤ê¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÅö³º²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Êâ¹Ô¼Ô¡¦¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌÎÌÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÃÏ°è¤ò±ýÍè¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢º¸ÀÞÀìÍÑ¥ì¡¼¥ó¤òÄ¾¿Ê¡¦º¸ÀÞ¥ì¡¼¥ó¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¼ÖÀþ¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤Î²£ÃÇµ÷Î¥¤ò½Ì¾®¤·¤¿²Õ½ê¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯11·î¤Î·×²è¤«¤éÃÏ¸µÍ×Ë¾¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ°ìÉô¤Î·×²è¤ò²þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«ÄÌ»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¶ÈÇ§²Ä´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë2031Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö´Ä¼·¡ÁÀÐ¿À°æÀî¶è´Ö¤ò»ÃÄê¸òÄÌ³«Êü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÊâÆ»¤À¤±¤Ç¤âÁá´ü¤ËÀ°È÷¤·¤Æ³«Êü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
