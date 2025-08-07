　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)予選3回戦の第1戦2日目が6日に各地で行われた。

　日本代表2選手が所属するフェイエノールトはホームでフェネルバフチェと対戦。オウンゴールで先制した後に追い付かれたが、終了間際にFWアニス ・ハジ ムーサが勝ち越し弾を奪い、2-1で先勝した。

　FW上田綺世は3トップの中央でスタメン起用され、後半32分までプレー。今夏にゲントから完全移籍したDF渡辺剛はセンターバックとして先発フル出場を果たした。

　DFチェイス・アンリ、MF川村拓夢、FW北野颯太が所属するザルツブルクは、本拠地でクラブ・ブルージュに0-1で完封負け。今夏にセレッソ大阪から完全移籍した北野はスタメン出場し、後半31分に交代した。チェイス・アンリと川村はベンチ外となっている。

以下、試合結果&今後の日程

【予選3回戦】

※勝者10チームがプレーオフ進出

[第1戦]

2025年8月5日(火)

マルメ 0-0 コペンハーゲン

シュケンディヤ 0-1 カラバフ

ディナモ・キーウ 0-1 パフォス

レンジャーズ 3-0 ビクトリア・プルゼニ

8月6日(水)

カイラト 1-0 スロバン・ブラチスラバ

ザルツブルク 0-1 クラブ・ブルージュ

ルドゴレツ 0-0 フェレンツバーロシ

レフ・ポズナニ 1-3 レッドスター

ニース 0-2 ベンフィカ

フェイエノールト 2-1 フェネルバフチェ

[第2戦]

8月12日(火)

カラバフ 25:00 シュケンディヤ

ビクトリア・プルゼニ 26:00 レンジャーズ

フェネルバフチェ 26:00 フェイエノールト

パフォス 26:00 ディナモ・キーウ

クラブ・ブルージュ 26:30 ザルツブルク

コペンハーゲン 27:00 マルメ

スロバン・ブラチスラバ 27:15 カイラト

フェレンツバーロシ 27:15 ルドゴレツ

ベンフィカ 28:00 ニース

レッドスター 28:00 レフ・ポズナニ