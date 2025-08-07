日本代表コンビ先発のフェイエノールトが先勝! 北野颯太スタメンのザルツブルクは初戦を落とす:CL予選3回戦第1戦
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)予選3回戦の第1戦2日目が6日に各地で行われた。
日本代表2選手が所属するフェイエノールトはホームでフェネルバフチェと対戦。オウンゴールで先制した後に追い付かれたが、終了間際にFWアニス ・ハジ ムーサが勝ち越し弾を奪い、2-1で先勝した。
FW上田綺世は3トップの中央でスタメン起用され、後半32分までプレー。今夏にゲントから完全移籍したDF渡辺剛はセンターバックとして先発フル出場を果たした。
DFチェイス・アンリ、MF川村拓夢、FW北野颯太が所属するザルツブルクは、本拠地でクラブ・ブルージュに0-1で完封負け。今夏にセレッソ大阪から完全移籍した北野はスタメン出場し、後半31分に交代した。チェイス・アンリと川村はベンチ外となっている。
以下、試合結果&今後の日程
【予選3回戦】
※勝者10チームがプレーオフ進出
[第1戦]
2025年8月5日(火)
マルメ 0-0 コペンハーゲン
シュケンディヤ 0-1 カラバフ
ディナモ・キーウ 0-1 パフォス
レンジャーズ 3-0 ビクトリア・プルゼニ
8月6日(水)
カイラト 1-0 スロバン・ブラチスラバ
ザルツブルク 0-1 クラブ・ブルージュ
ルドゴレツ 0-0 フェレンツバーロシ
レフ・ポズナニ 1-3 レッドスター
ニース 0-2 ベンフィカ
フェイエノールト 2-1 フェネルバフチェ
[第2戦]
8月12日(火)
カラバフ 25:00 シュケンディヤ
ビクトリア・プルゼニ 26:00 レンジャーズ
フェネルバフチェ 26:00 フェイエノールト
パフォス 26:00 ディナモ・キーウ
クラブ・ブルージュ 26:30 ザルツブルク
コペンハーゲン 27:00 マルメ
スロバン・ブラチスラバ 27:15 カイラト
フェレンツバーロシ 27:15 ルドゴレツ
ベンフィカ 28:00 ニース
レッドスター 28:00 レフ・ポズナニ
