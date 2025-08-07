デイトナ、上期経常は一転9％増益で上振れ着地

デイトナ <7228> [東証Ｓ] が8月7日昼(12:30)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比9.4％増の8.7億円に伸び、従来の4.8％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の16.4億円に対する進捗率は53.0％に達し、5年平均の44.2％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比18.8％減の7.7億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.0％減の5.3億円となり、売上営業利益率は前年同期の13.6％→12.9％に低下した。



株探ニュース

