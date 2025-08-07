

YouTubeチャンネル「あこの栄養学kids」が人気の管理栄養士＆適食アドバイザー・あこさん。あこさんのもとには「身長が思うように伸びないわが子、どうしたらいい？」「市販のお菓子は食べさせないほうがいいの？」など、保護者の方からの質問や相談がたくさん寄せられているそう。

そこで本記事では、あこさんの新著『子どものしあわせ栄養学』より一部を抜粋。保護者の不安や悩みに寄り添いながら、子どもの食事と栄養についてアドバイスします。

6〜7割で合格！子どもの栄養は完璧を目指さない

「もう疲れてしまいました」

あるとき、ご自身の体調不良で相談に来られた女性がため息まじりに言ったひと言が、ずっと私の頭に残っています。

この方は、お子さんの身長の伸びが悪かったり、かぜをひきやすいことを改善したくて、いろいろと食事の勉強をされていました。

「○○がいい」と言われたらそれをとり入れ、「これは食べちゃいけない」という情報をキャッチしたら、それをできるだけ排除する。情報はいち早くキャッチしたいからSNSをこまめにチェックするけれど、情報を集めれば集めるほど、「うちの子は栄養足りてる？ もっとがんばらないとダメ？」と不安になる。

その一方で、子どもはお菓子がもっと食べたいだの、魚は臭くて食べたくないだのと言って思いどおりにいかない……。そんな状況に疲れきってしまったようです。

現代は、情報がありすぎることによって、何を優先したらいいのかわからないという親御さんや、子どもの食に気を使いたいけれど時間がなくて私にはムリ……と思っている親御さんが少なくないと思います。そう、食事管理って、なんとなくハードルが高く感じちゃいますよね。

けれど、実は子どもの食事管理はとてもシンプルなんです。ごはんとたんぱく質の量を把握して、そこに野菜や海藻などを組み合わせる。それだけで6〜7割はクリアです。コツさえつかめば、自転車に乗るような感覚で考えずにラクにできるようになります。

高級な食材は必要ありません。海外で流行っている食材も必要ありません。それよりも、親御さんの心のゆとりのほうが大切。今、食事作りや栄養摂取で、窮屈さやハードルを感じている方は、堂々と手抜きをしましょう！

週2回くらい力が抜けちゃっても問題ありません。仕事も家事も育児も、男女にかかわらずやっていく時代だからこそ、お惣菜やミールキットに頼ることがあっていいと思います。

眉間にしわを寄せて100点を狙うより、60点で合格という気持ちで、笑顔で食事をしながらコミュニケーションをとってみてはいかがでしょうか。子どもにとって親御さんの笑顔は、何よりもパワーになるはずです。

ときには「お寿司が食べたい」と思ったり、あるいは新商品を見つけて「食べてみたい！」と思ったりしたら、直感に頼って食べてみていいと思います。その結果「おいしいねー！」「今日の食事、楽しい！」を家族で味わえれば、それは心を育む最高の経験です。

「よいか悪いか」「損か得か」と頭で考えるのをお休みしないと、自分の「好き」「○○したい」にだんだん気づけなくなってしまうから。完璧は必要ありません。ポイントを押さえて子どもの食事と向き合いましょう。



（画像：『子どものしあわせ栄養学』）

食事の超基本は「ごはん＋肉・魚・卵・大豆製品」

食事においていちばん大事なことは、三大栄養素のたんぱく質・脂質・炭水化物（糖質）を組み合わせることです。

三大栄養素は、たんぱく質（Protein）・脂質（Fat）・炭水化物（Carbohydrate）の頭文字をとってPFCとも呼びます。健康な体と心をつくり働かせるために、PFCは毎日、毎食で欠かせません。

じゃあ、何を食べればPFCがとれるのか？というと、その答えは簡単。毎食「ごはん」に、「肉」「魚」「卵」「大豆製品」を組み合わせて食べるだけでOKです。

「肉」「魚」「卵」「大豆製品」がPとFを持ち、ごはんがCを持つ食材。あとは「肉」「魚」「卵」「大豆製品」を調理するときの「油」もFに入ります。



たんぱく質・脂質・炭水化物は栄養チームのメインプレーヤー。ビタミン・ ミネラルはPFC が活躍できるようにアシストしています

三大栄養素の取り入れ方のイメージ

見た目でチェックできるPFC摂取量のおおまかなイメージをお伝えしましょう。

3〜7才のお子さんの場合、1回の食事でごはんは子どもの片手によそう1杯分、肉・魚・卵・大豆製品は合わせて片手のひら1枚分が目安。8才以上のお子さんの場合は、ごはんが両手によそう1杯分、肉・魚・卵・大豆製品は合わせて片手のひら1〜2枚分が目安です。

体が大きくなれば手も大きくなるので、手の大きさに合った量が自分の適量の目安になるんです。親御さんもこれを目安にしてOK。

例えば8才以降は、1回の食事で、ごはんを茶わん1杯と、鮭を1切れ＋冷ややっこを小皿1つ分食べるくらい。鮭が豚肉だったり、冷ややっこがゆで卵だったり、1日3食で違うたんぱく質食材が食べられると理想的です。

もちろんこれはイメージですので、お子さんの体格や体調に合わせて加減をしてくださいね。

こうやって、ごはんに肉・魚を組み合わせることが大事だよ、と話すと、「野菜をたくさん食べるほうが優先じゃない？ ビタミンが不足しない？」と疑問を持つ方もいると思います。確かに、その点迷いそうですよね。私も、野菜を組み合わせることは大事だと思います。

でも、野菜に含まれるビタミン・ミネラルは、糖質・脂質・たんぱく質がないと働くことができません。簡単にいうと、助手的な栄養素。せっかく野菜たっぷりのみそ汁を飲んでも、働く場所がなかったら無駄になりかねない。だからこそ、PFCが最優先なのです。

また、肉・魚・卵・大豆製品にも実はビタミン・ミネラルが含まれていて、例えばビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンDなどは、野菜よりも動物性たんぱく質の食材に多く含まれています。鉄や亜鉛も、肉や魚に多く含まれています。





逆に野菜をとることに意識が向きすぎると、ビタミンB12や鉄、亜鉛などが不足してしまって、低身長や貧血で悩むこともあります。

これまでの食事がトマトとレタスのサンドイッチだけだったり、ごはんとみそ汁だけになったりすることが多かったな、という方は、ぜひこれを機会にPFCを意識してみてください。

まずはPFC食材で栄養の土台をしっかり固める。そして、PFC食材でとることができなかった栄養素たちを、野菜やきのこや海藻、果物でとる。そんな順序を私は提案しています。

（あこ ： 管理栄養士＆適食アドバイザー）