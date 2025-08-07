今回は、嫉妬に狂ったママ友の最低な行為を、幼稚園の園長に暴露したエピソードを紹介します。

絶対に許せない…

「息子が幼稚園で仲良しのYくんのママは、優しくていい人ですし、かなりのセレブママでもあります。しかしある日、Yくんのママが『若い男とママ活している』というでたらめな噂を幼稚園で耳にしました。その噂を流したのは、Sくんという子のママに間違いありません。というのもSくんのママはYくんのママへの嫉妬心がすごく、日頃からYくんのママの陰口を叩いていたからです。

ただ、Sくんのママがその噂を流したというはっきりした証拠はないんです。そこで幼稚園の園長先生にその話をし、『あのママが犯人です』と伝えました。すると園長先生は保護者会を開き『誹謗中傷はしないように』という話をしてくれました。Sくんのママは『誹謗中傷が減るといいわね……』とまるで他人事のように言っていましたが……。

ただYくんのママへの誹謗中傷はやむどころか悪化。幼稚園の掲示板ではYくんのママに関するひどいことががさらに書かれるようになり、Yくんのパパが経営する会社にも悪影響が出ているみたい」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ こんなの、絶対に許せませんよね。なんとかYくんのママへの誹謗中傷を止める方法はないのでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。