今をときめく人気アイドル、恥もプライドも捨て…“ファンじゃない”アイドル好き芸人に猛アピール

本日8月7日（木）の『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』では、私立恵比寿中学の真山りか、安本彩花、中山莉子、そしてカラタチの大山和也を迎え、「カラタチ前田さん 私を推し増ししてよ！」が放送される。

さらに、地上波放送直後から配信スタートするTELASAオリジナルコンテンツでは、地上波本編では挑戦できなかったメンバーが同企画にチャレンジする。

今回の企画は、大のアイドル好きであるカラタチの前田壮太に“推し増し”してもらうべく、FRUITS ZIPPERメンバーと私立恵比寿中学の3人が、アイドルとファンがオンライン上で会話できるイベントでアピールし合うというもの。

従来のオンラインイベントは、限られた時間の中でファンがアイドルに熱い思いを伝えるイベントだが、今回は“アイドル側”が、自分たちのファンではない前田に積極的に話しかけ、“推し増し”してもらえるようアピールする、夢のような企画となっている。

グループ同士のチームバトルとなる「カラタチ前田さん 私を推し増ししてよ！」。

緊張と注目のトップバッターとして登場するのは、FRUITS ZIPPERの月足天音。渾身のアピールに、前田からはまさかの反応が…。一方、私立恵比寿中学の安本は自身のSNSでもよく披露しているというネタを投下する。

現在別のアイドルを推しており、“推し増し”に関しては「既婚者に“愛人作れ”と言っているようなもの」と後ろ向きな姿勢を見せていた前田。

はたして今をときめくアイドル、FRUITS ZIPPERと私立恵比寿中学からの猛アピールを受け、“推し増し”を決意してしまうのか？

◆アイドル好き前田のお眼鏡にかなうのは？

地上波放送終了後からスタートするTELASAオリジナルコンテンツでは、本編で企画にチャレンジできなかったFRUITS ZIPPERメンバーが前田へのアピールに挑戦する。

他のメンバーたちが玉砕覚悟でアピールしていたのを目の前で見ていただけに、「お腹痛くなってきた…」と緊張気味なFRUITS ZIPPERメンバーたち。いったいどんなパフォーマンスを見せるのか？

地上波本編とはまた違ったテイストのアピール合戦となり、ラストには前田がFRUITS ZIPPERのパフォーマンスを採点してランキングを作成する。

“アイドル好き”前田のお眼鏡にかなうのは、どのメンバーなのか？