パンサー尾形の妻「プチ反抗期」な娘公開 “パパにツンデレ”で 「尾形さん絶対ニヤニヤしてる」「可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/08/07】お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが7日までに、オフィシャルブログを更新。パパをめぐって見せた7歳の愛娘・さくらちゃんの“ツンデレ”を紹介し、微笑ましい親子のひと幕にファンから反響を呼んでいる。
【写真】48歳吉本芸人の妻、プチ反抗期中の娘顔出し
あいさんは5日、「素直にならないと後悔するよ？」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「パパの事大好きなのに すぐ、いやだ！！パパ、ふんっ ってやっちゃうさくちゃん」に対して、尾形が「わかった！じゃあもういいよ バイバイ」とその場を離れようとすると、娘は「パパぁあぁあ 大好きぃぃ」と本音をあふれさせたという。あいさんは、その様子を収めた泣きながら尾形に抱き着く娘の動画とともに、急な“態度急変”に「素直にならないと将来色々後悔するよ？って言っときました」と母としてのアドバイスを伝えたとつづった。
最後には「プチ反抗期の情緒不安定娘です」と笑いを交えてつづり、頬をふくらませた表情で椅子に座るさくらちゃんの“ふくれっ面ショット”でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「可愛らしい」「抱きしめたい！可愛すぎる！」「パパの何度も抱き締めてる所も可愛い」「尾形さん絶対ニヤニヤしてる」「パパが大好きすぎてわがままが出ちゃうんですよ」などの声が寄せられている。
尾形とあいさんは、2017年3月9日に結婚。翌年3月3日に長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】48歳吉本芸人の妻、プチ反抗期中の娘顔出し
◆パンサー尾形の妻“プチ反抗期”な娘公開
あいさんは5日、「素直にならないと後悔するよ？」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「パパの事大好きなのに すぐ、いやだ！！パパ、ふんっ ってやっちゃうさくちゃん」に対して、尾形が「わかった！じゃあもういいよ バイバイ」とその場を離れようとすると、娘は「パパぁあぁあ 大好きぃぃ」と本音をあふれさせたという。あいさんは、その様子を収めた泣きながら尾形に抱き着く娘の動画とともに、急な“態度急変”に「素直にならないと将来色々後悔するよ？って言っときました」と母としてのアドバイスを伝えたとつづった。
この投稿にファンから「可愛らしい」「抱きしめたい！可愛すぎる！」「パパの何度も抱き締めてる所も可愛い」「尾形さん絶対ニヤニヤしてる」「パパが大好きすぎてわがままが出ちゃうんですよ」などの声が寄せられている。
尾形とあいさんは、2017年3月9日に結婚。翌年3月3日に長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】