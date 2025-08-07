クラブスタッフの頭を掴むなどの暴力行為…横浜FCがサポーター1名&所属するゴール裏応援団体への処分を発表
横浜FCは7日、IAIスタジアム日本平で7月20日に開催されたJ1第24節・清水エスパルス戦で、ゴール裏応援団体に所属する横浜FCサポーターによる違反行為があったと報告した。
違反行為は「横浜FCクラブスタッフに対する暴力行為」。試合終了後、スタジアム内で横浜FCクラブスタッフに対して頭を掴むなどの暴力行為を行ったという。
クラブは該当者1名に対し、横浜FC、ニッパツ横浜FCシーガルズ、横浜FCアカデミーが出場する全公式戦への無期限入場禁止処分を下した。また、該当者が所属するゴール裏応援団体には無期限活動停止処分(団体としての活動を想起させるすべての行為の禁止)を科している。
横浜FCは公式サイト上で「今回のような行為は、フェアプレーの精神からも逸脱し、クラブの存在価値そのものを脅かすものであり、いかなる理由があっても認められるものではありません」と非難。「ファン・サポーターの皆さまは改めて、観戦における禁止行為についてご確認いただき、ルールを遵守いただきますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます」と発信した。
