¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê35¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä¡Ê37¡Ë¤È¤Î·ëº§12¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿VLOG¤ò¸ø³«¡£É×¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ãç¤Ï¡¢4·î18Æü¤Ë·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¢¤Î¥¥Ä¥Í¤µ¤ó¡ÊÃæÈø¡Ë¤È12Ç¯¤â¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤µ¡¢Ä¹¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¤Þ¤¿¡ÖºÇ½é·ëº§¤·¤¿»þ¡¢¤³¤¤¤Ä¤éÀäÂÐ¤¹¤°ÊÌ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÃæÈø¤È¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÎÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ëÎ¢ÏÃ¤â¸ò¤¨¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥é¤Ä¤³¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÌµÍý¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ó ¤À¤è¤Ê¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÈø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ³Ê¤ÏÁ´Á³¹ç¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤è¤¯»ä¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤Èµ®½Å¤Ê¹ûµ¤¤ä¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤ºâÉÛÊÌ¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡¢¤¤¤¯¤éÃù¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤ªºâÉÛ»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¡¢·ëº§Åö½é¡¢ÃæÈø¤«¤é¡Ö²¶¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡£Á´Éô´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
