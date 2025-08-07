藤田ニコル、結婚3年目“ラブラブ”生活明かす「情緒が超安定」 タイムマシーン3号も証言「テキーラとショットって言わなくなった（笑）」
タレントの藤田ニコル（27）が、7日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に生出演。3年目を迎えた結婚生活について言及した。
【写真あり】真っ赤なランジェリーで“ナイスバディ”！ 豊満に着こなす藤田ニコル
この日の放送に“10年来の何でも知ってる何でも言える仲”として、お笑いコンビのタイムマシーン3号とともに出演した藤田。「結婚3年目で生活激変してるっぽい」というイメージの真偽を問われた藤田は「〇」と回答。「激変したというか、自分の中身が変わったのかなって思って。ほんとに性格が安定しました」とその理由を挙げた。
さらに「結婚3年目のリアル！藤田二コルの“今”」として、「情緒が超安定」「最近夫が何も言ってこない…」と紹介。藤田は「それこそ独り身だった時は、インスタグラムの裏アカのストーリーズで、背景真っ黒にして、ちっちゃい文字で、『寂しい』とか…」「仕事やって、家帰ってっていう（往復で）、情緒があんまり良くなかったというか、寂しいなと。すぐ表に出す。楽しいけど、なんかすぐ寂しがったりとか。ツイッター（現X）とかも、うさぎの絵文字1文字とか…」と明かし、タイムマシーン3号の関太が「やっぱり結婚する前、にこるんがよく言ってた言葉が2つあって、結婚してからそれを言わなくなったんです。それが、『テキーラ』と『ショット』っていう（笑）」とエピソードを披露し、笑いを誘った。
藤田は、結婚した後そんな生活が一変したといい「家が大好きになりました。すぐ家帰って、やっぱ最強の仲間が家にいるっていう状態じゃないですか。なんか仕事であったことも全部話せるし、なんかほんと結婚してよかったなって思いましたね」と話し、MCのハライチ・澤部佑が「ラブラブですね」と振ると、「そうですね」とのろけた。
また、「最近夫が何も言ってこない…」については、「私が結構ずぼらな性格で、短い靴下とか履いたらそのまんま脱げちゃって、靴の中に収まってるじゃないですか。なんかそういうのも結婚したての時は、靴下中に入ってるから『洗濯のところに持ってった方がいいよね』とか言ってくれたんです。ドアがなんかちょっと開いてるとか結構やりがちで、最後まで閉めきれなかったりするくせがついてるので、それも最初は言ってきてくれたんですけど、最近はもう何も言わなくなって。『ただ生きてくれてるだけでいいよ』って（笑）」と明かし、澤部が「包み込んでくれている」とフォローすると、岩井勇気が「あきらめの境地…」とツッコんでいた。
