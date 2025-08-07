岩田剛典“びしょ濡れ”で熱唱 ジャングリア沖縄でアーティスト初のパフォーマンス
三代目 J SOUL BROTHERSのほか、ソロアーティストとしても活動している岩田剛典が、2025年第2弾シングル「TORICO」を6日にリリースした。発売初日には、前作「Phone Number」を上回る反響でオリコンデイリーランキングを賑わせせた。
【ライブ写真】水鉄砲を手に楽しそうにパフォーマンスする岩田剛典
リリースを記念して、2日に話題のテーマパーク・ジャングリア沖縄で開催されたイベント『ジャングリア スプラッシュ フェス feat.岩田剛典』に出演。同テーマパークの人気アトラクション『ジャングリア スプラッシュ フェス』との特別コラボレーションとして、総勢約20名のダンサーとともに、大量の水を浴びながら新曲「TORICO」をパフォーマンスした。岩田はMCで「ジャングリア沖縄で、パフォーマンスを披露するのは、アーティストとして“初”という大役を務めさせていただき、光栄です」とコメントした。
「TORICO」は、ラテンテイストを取り入れた真夏のパーティーチューンで、岩田にとって新たなスタイルに挑んだ楽曲となっている。
岩田は自身のインスタグラムでも同イベントを振り返りながら、同テーマパークの気球のアトラクションを楽しむ様子も公開。絶景ショットに「最高の景色とがんちゃん ヤバイ」「楽しそう」「ジャングリア行ってみたい」といった声が寄せられている。
また、11月からはソロ初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 "SPACE COWBOY"』がスタート。国内は愛知、東京、大阪、三重を巡り、海外公演として台北公演の開催が発表されている。
