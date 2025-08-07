小貫莉奈、『仮面ライダーゼッツ』出演に喜び 過去に『ギーツ』でロポ役 脚本は同じ高橋悠也氏で不安ぽろり「退場しないかな」
9月7日にスタートする令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）の制作発表会見が7日、東京・六本木ヒルズアリーナで開催。主要キャストの情報が解禁となった。
【動画】『仮面ライダーゼッツ』今井竜太郎＆堀口真帆＆小貫莉奈＆古川雄輝らキャスト集結！
仮面ライダー史上初となる胸に巻くベルト＝“ゼッツドライバー”が強烈なインパクトを放った『仮面ライダーゼッツ』。これまで仮面ライダーゼッツに変身する主人公・万津莫（よろず・ばく）役の俳優・今井竜太郎だけが発表されていた。この日は、ねむ役の堀口真帆、富士見鉄也役（ふじみ・てつや）の三嶋健太、南雲なすか（なぐも・なすか）役の小貫莉奈、万津美浪（よろず・みなみ）役の八木美樹、ノクス役の古川雄輝が解禁となった。
小貫は「警視庁公安部怪事課に所属することになる刑事なんですが、とても優秀でキャリア組のエリートという経歴を持った人物です。富士見課長と行動を共にすることが多いんですけれども、富士見課長は一応課長で警部補という立ち位置なんです。なすかも警部補と同じ階級なので、そういった2人の関係性も注目していただきたいです」と呼びかけた。また、『仮面ライダーギーツ』（2022）に仮面ライダーロポ／我那覇冴役で出演していた。今回も同じ高橋悠也氏が脚本だが「以前、出演していた『仮面ライダーギーツ』で高橋さんの脚本で演じていたので、また演じる喜びをかみ締めながら。毎回、本当に台本を受け取るのが楽しみで、次の展開を早く見たくなるストーリーなので楽しみしてください」とメッセージを送りながらも「退場しないかな、という不安がちょっとあって（笑）。毎回、怖いです」と笑わせていた。
【南雲なすか】警視庁公安部怪事課所属。階級は警部補。国家公務員総合職試験を優秀な成績で合格したキャリア組で、若くして公安に配属されたエリート。ただしブラックケースというオカルトまがいの職務に就かされ、その重要性を全く信じられずに最悪の人事だと思い込んでいる。
【動画】『仮面ライダーゼッツ』今井竜太郎＆堀口真帆＆小貫莉奈＆古川雄輝らキャスト集結！
仮面ライダー史上初となる胸に巻くベルト＝“ゼッツドライバー”が強烈なインパクトを放った『仮面ライダーゼッツ』。これまで仮面ライダーゼッツに変身する主人公・万津莫（よろず・ばく）役の俳優・今井竜太郎だけが発表されていた。この日は、ねむ役の堀口真帆、富士見鉄也役（ふじみ・てつや）の三嶋健太、南雲なすか（なぐも・なすか）役の小貫莉奈、万津美浪（よろず・みなみ）役の八木美樹、ノクス役の古川雄輝が解禁となった。
【南雲なすか】警視庁公安部怪事課所属。階級は警部補。国家公務員総合職試験を優秀な成績で合格したキャリア組で、若くして公安に配属されたエリート。ただしブラックケースというオカルトまがいの職務に就かされ、その重要性を全く信じられずに最悪の人事だと思い込んでいる。