【デジタル限定 絵森彩写真集「光彩」】 8月14日発売 価格：2,200円

デジタル限定 絵森彩写真集「光彩」表紙

ワニブックスは、声優として活躍中の絵森彩さんのデジタル限定写真集「光彩」を8月14日に発売する。

「ラブライブ！スーパースター!!」のスクールアイドルグループLiella! のメンバー・鬼塚夏美役の声優として人気を博す絵森彩さん。ソロアーティストAya Emoriとしての活動や、素の魅力が伝わるラジオパーソナリティなど、多岐にわたる分野で活躍している。

本写真集はセカンド写真集「生彩」の流れを汲みつつ、全カット新衣裳の撮り下ろしのみで構成。沖縄の街中で楽しく散策する様子や、部屋でくつろぐ姿、水着で元気にはしゃぐシーンなど80ページにわたって彼女の魅力を存分に見ることができる。

【絵森彩さんのコメント】

デジタル限定写真集「光彩」発売決定ありがとうございます！

全て新衣裳撮り下ろしとなっているので、2nd写真集『生彩』をお手に取ってくださった方にも『光彩』を楽しんでいただけるのかなと思います。

20歳という節目の歳にこの写真集に挑戦をする事で、新しい自分の表現に気付くことが出来ました。

私の想い描く肉体美に仕上げることができたとても思い出に残っている1冊です。

そんなデジタル写真集『光彩』が沢山の方に届きますように！