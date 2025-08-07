金子のあ、色香ただようソロショット　※「金子のあ」インスタグラム

　俳優の金子昇の次女で、モデルの金子のあが6日にインスタグラムを更新。ベアトップ姿のオフショットを公開すると、ファンから称賛の声が集まった。

　金子が投稿したのは自身のソロショット。投稿の中には、グレーのベアトップスをまとい花束を片手に笑顔を見せる姿やバックショット、花束を抱えたセルフィーなどが収められている。

　彼女の姿にファンからは「めちゃ綺麗！花のように美しい！」「トップスどこのですか？可愛いです」などの反響が寄せられている。

■金子のあ
2004年8月5日生まれ。神奈川県出身。2023年にモデルデビューを果たし、2025年5月には「TGC teen ICHINOSEKI 2025」に出演するなど、次世代モデルとして注目を集めている。父は俳優の金子昇。

