深田恭子、水着で魅せる圧巻スタイル「人魚ですか？」「美し過ぎる」と絶賛の声
芸能プロダクション「ホリプロ」公式インスタグラムが6日、深田恭子の最新写真集からのカットを公開。水着姿に反響が寄せられている。
【写真】深田恭子、水着姿で美スタイルがあらわ（2枚）
公式インスタグラムが投稿したのは、6日に発売された深田の写真集『AO』（集英社）からのカット。公開されている写真には、サーフボードに横たわりカメラに微笑みかける水着姿や砂浜に座り美背中をあらわにする様子も収められている。公式インスタグラムは写真集について「タイトルの『AO』はハワイの言葉で「夜明けの光」を意味しており、撮影も、本人がよく訪れるハワイで行いました」とつづり「ビーチシーンやサーフィンに加え、テニスやフィットネス、そして壮大な夕景をバックにしたカットなど、盛りだくさんの内容となっています」とアピールしている。
また深田も自身のアカウントで6日までに、写真集撮影中の模様を記録した動画を公開。水着姿でサーフィンを楽しむ彼女の姿に、ファンからは「人魚ですか？」「美し過ぎる」「恭子ちゃん、カッコいい」などの声が集まっている。
■深田恭子（ふかだ きょうこ）
1982年11月2日生まれ。東京都出身。1996年、第21回ホリプロタレントスカウトキャラバン「PURE GIRLオーディション」でグランプリを受賞し芸能界入り。1998年放送の金城武主演のドラマ『神様、もう少しだけ』（フジテレビ系）に出演し脚光を浴びる。以降、映画『下妻物語』、『ヤッターマン』、ドラマ『セカンドバージン』（NHK総合）、大河ドラマ『平清盛』、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、劇場版も製作された『ルパンの娘』シリーズ（フジテレビ系）といった話題作に出演。現在は出演作『初恋DOGs』（TBS系）が放送中。
引用：「ホリプロ」公式インスタグラム（@horipromeguro）、「深田恭子」インスタグラム（@kyokofukada_official）
【写真】深田恭子、水着姿で美スタイルがあらわ（2枚）
公式インスタグラムが投稿したのは、6日に発売された深田の写真集『AO』（集英社）からのカット。公開されている写真には、サーフボードに横たわりカメラに微笑みかける水着姿や砂浜に座り美背中をあらわにする様子も収められている。公式インスタグラムは写真集について「タイトルの『AO』はハワイの言葉で「夜明けの光」を意味しており、撮影も、本人がよく訪れるハワイで行いました」とつづり「ビーチシーンやサーフィンに加え、テニスやフィットネス、そして壮大な夕景をバックにしたカットなど、盛りだくさんの内容となっています」とアピールしている。
■深田恭子（ふかだ きょうこ）
1982年11月2日生まれ。東京都出身。1996年、第21回ホリプロタレントスカウトキャラバン「PURE GIRLオーディション」でグランプリを受賞し芸能界入り。1998年放送の金城武主演のドラマ『神様、もう少しだけ』（フジテレビ系）に出演し脚光を浴びる。以降、映画『下妻物語』、『ヤッターマン』、ドラマ『セカンドバージン』（NHK総合）、大河ドラマ『平清盛』、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、劇場版も製作された『ルパンの娘』シリーズ（フジテレビ系）といった話題作に出演。現在は出演作『初恋DOGs』（TBS系）が放送中。
引用：「ホリプロ」公式インスタグラム（@horipromeguro）、「深田恭子」インスタグラム（@kyokofukada_official）