お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が6日、MBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。ペットの匂いについて語った。

室内飼いするネコの話題になり、ケンコバは「おしっこがね、やっぱり動物界で一番クサいんちゃうかって。ネコのおしっこってクサいのよ」と主張。これに「アンガールズ」山根良顕は「犬のおしっこもクサい」と反論したが、ケンコバは「いやネコのおしっこって、角度があるっていうか鋭い。刺す。アンモニアがちょっと、角が立ってるっていうか」と表現した。

そのため山根の相方・田中卓志が「ネコを飼ってたことがあるの？」と質問。ケンコバは「ない」と否定しつつ、「でも彼女とかが飼ってたその部屋にずっと居てたことはある。鋭い匂いだすな〜って思ったもん」と回想。すると山根は「でもやっぱり慣れるんじゃない？」と指摘した。

そして「俺も家に帰ったら、犬の匂いするなって最初すげぇ思ってたけど、だんだん何も感じなくなってきたもんね、そういうもんっていうか」と告白。また自身はネコを飼ったことがないという田中は「トイレの場所に換気装置を付けてやれば、全然。住宅を見る番組があるんだけどネコちゃんを飼ってる人が多い」と続け、「トイレの場所に換気装置を付ける。そしたら全然、家の中にペットがいるって気づかなかった」と振り返っていた。