「猛暑」が１２位にランク、厳しい暑さが続く見通しでインドア消費を後押し＜注目テーマ＞ 「猛暑」が１２位にランク、厳しい暑さが続く見通しでインドア消費を後押し＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０

１ データセンター

２ 下水道

３ 人工知能

４ 半導体

５ 防衛

６ 地方銀行

７ 国土強靱化

８ ドローン

９ ＪＰＸ日経４００

１０ 建設



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「猛暑」が１２位となっている。



日本列島が災害級の熱波に包まれている。気象庁が発表した５日の真夏日などの地点数は、最高気温が３０度以上の真夏日となったのが７２３地点、３５度以上の猛暑日となったのが２８９地点となり、群馬県伊勢崎市では観測史上最高の４１．８度を記録した。



ウェザーニューズ<4825.T>が５日に発表した「猛暑見解２０２５」によると、８～１０月の気温は全国的に平年より高く、特に８月下旬～９月初めを中心に厳しい残暑となる見通し。８月中旬は前線や寒気の影響で厳しい暑さはいったん落ち着くとみているが、８月下旬になると再びダブル高気圧となり、暑さが一層厳しくなる予想で、３５度以上の猛暑日が続く恐れがあるとしている。



アイスクリームや清涼飲料、ビールなどの販売が伸びそうだが、注目したいのが涼しい屋内で過ごすインドア消費だ。カラオケ店などを運営する鉄人化ホールディングス<2404.T>、電子書籍取次大手のメディアドゥ<3678.T>、複合レジャー大手のラウンドワン<4680.T>、フードデリバリーチェーンを展開するライドオンエクスプレスホールディングス<6082.T>、アミューズメント施設を運営するＧＥＮＤＡ<9166.T>、動画配信サービスを手掛けるＵ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ<9418.T>などの動向から目が離せない。



出所：MINKABU PRESS