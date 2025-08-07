エコなオリジナルうちわをプレゼント！レアル

レアルは、京都市内で運営するホテルタイプ19棟および一棟貸しの町家タイプ43棟、計62施設にて、ご宿泊の方に「Rinnオリジナルうちわ」を配布しています。

レアルは、京都市内で運営するホテルタイプ19棟および一棟貸しの町家タイプ43棟、計62施設にて、ご宿泊のお客様に「Rinnオリジナルうちわ」を配布。

●持続可能な観光を目指した取り組み

「Rinn」ブランドでは、京都の街並みや環境資源を守りながら、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを継続的に行っています。

今回配布するうちわは、エコマーク認定の環境配慮素材を用いた、電力を使わず涼を得られるサステナブルなアイテムです。

日本らしい「涼」を感じられるこのうちわは、京都の夏をより快適にお過ごしいただけるよう、同社が運営するホテルおよび町家全62施設にて、夏期限定・数量限定でご宿泊のお客様に提供しています。

