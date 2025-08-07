【大雨警報】秋田県・由利本荘市、上小阿仁村に発表 7日12:32時点
気象台は、午後0時32分に、大雨警報（土砂災害）を由利本荘市、上小阿仁村に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・由利本荘市、上小阿仁村に発表 7日12:32時点
秋田県では、7日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。沿岸では、7日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■能代市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
7日昼過ぎに警戒
■大館市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■由利本荘市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
■上小阿仁村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
■三種町
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
7日昼過ぎに警戒