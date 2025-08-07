気象台は、午後0時32分に、大雨警報（土砂災害）を由利本荘市、上小阿仁村に発表しました。

秋田県では、7日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。沿岸では、7日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□大雨警報

・土砂災害

7日夜遅くにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm



■能代市

□大雨警報

・土砂災害

7日夜遅くにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm





□洪水警報7日昼過ぎに警戒■大館市□大雨警報・土砂災害7日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■鹿角市□大雨警報・土砂災害7日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■由利本荘市□大雨警報【発表】・土砂災害7日夜遅くにかけて警戒■大仙市□大雨警報・土砂災害7日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■北秋田市□大雨警報・土砂災害7日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■小坂町□大雨警報・土砂災害7日夜遅くにかけて警戒■上小阿仁村□大雨警報【発表】・土砂災害7日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■藤里町□大雨警報・土砂災害7日夜遅くにかけて警戒■三種町□大雨警報・土砂災害7日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm□洪水警報7日昼過ぎに警戒