【ワシントン＝木瀬武】米国のトランプ政権による「相互関税」の新たな税率が７日午前０時１分（日本時間午後１時１分）、日本を含む約７０か国・地域へ適用された。

税率は日本や欧州連合（ＥＵ）、韓国などが１５％、英国などが最も低い１０％、最も高いシリアは４１％となる。

訪米中の赤沢経済再生相は６日、新たな税率の適用前にワシントンでラトニック商務長官と約９０分間会談した。会談では、相互関税の特例措置や自動車関税の引き下げなど、日米の合意内容を改めて確認し、着実な履行を求めた。関税協議のための訪米は９回目で、７月２２日に日米が合意して以降では初となる。

今月６日付の米連邦官報に掲載された相互関税に関する文書では、米側が設ける特例措置はＥＵのみに適用するとしており、日本は対象に含まれなかった。このため、品目によっては合意した「１５％」よりも高い税率が７日以降に課される可能性があり、赤沢氏は早期の修正を求めた。実施時期が見通せていない自動車関税の早期引き下げについても議論した。

米側の反応については明らかにしていない。赤沢氏は８日まで滞在し、米側との調整を続ける。