スガ シカオが自身のInstagramを更新し、さだまさしらとの豪華メンバーによる集合ショットを投稿した。

【写真】『夏 長崎から2025』打ち上げ会場での、さだまさし、南こうせつ、今井美樹、笑福亭鶴瓶、スガ シカオの豪華ショット

■スガ シカオ「今日のさださんは、最高にカッコよかったです！」

スガは8月6日に長崎・伊佐山公園野外ステージで開催された野外コンサート『夏 長崎から2025』に出演した。『夏 長崎から』は、さだが1987年から2006年まで、平和を願い、平和の大切さを確かめるために、長崎で毎年8月6日に開催している野外コンサート。今年が被爆80年ということで、『夏 長崎から2025』として開催。

酢がは、「長く熱い夏の一日、無事に終了しました。本当に意義のある素晴らしいイベントで、アーティストとしてこのステージに立てたことを誇りに思いました」と、コンサートに出演した感想を綴った。続けて「準備から運営、パフォーマンス、さださんの人間力と行動力に圧倒されました。今日のさださんは、最高にカッコよかったです！」とホスト役のさだに賛辞を送った。

そして「写真は出演者のさだまさしさん、南こうせつさん、今井美樹さん、鶴瓶さんと一緒に」と記し、さだ、南こうせつ、今井美樹、笑福亭鶴瓶との打ち上げ会場での笑顔の集合ショット（1枚目）を披露。他にステージショットも。

最後は、「僭越ながら、さださんの『天までとどけ』をカバーさせていただきました。むちゃくちゃ難しかったけど、カラオケで練習しまくったので、うまく歌えたかと。。。汗」と追記している。

SNSには「みなさん、とてもいい笑顔ですね」「すごいメンバーですね！」といった声が寄せられている。