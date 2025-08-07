ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡ÈÀå¥Ú¥í¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖBon appetit¡ª¡×¡£¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①Àå¤ò¥Ú¥í¤Ã¤È½Ð¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ②③④±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡ÙÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
ÌÚÂ¼¤Ï¡¢8·î8ÆüÈ¯Çä¤Î±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤Î¹ë²ÚÈÇBlu-ray¡õDVD¤òÊÂ¤Ù¡¢¤½¤Î¸å¤í¤«¤é´é¤ò¤Ò¤ç¤³¤Ã¤È½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ö¥ëー¥ì¥ó¥º¤¬ÎÃ¤·µ¤¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¡¢Àå¤ò¥Ú¥í¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¤¡～¡ª·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤âÀ§Èó¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¡£¡Ö¤É¤¦¤¾¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡ÖBon appetit¡ª¡×¤ÇÄù¤á¤¿¡£